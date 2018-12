Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen jättää tehtävänsä – "Ei tietoa tulevista puuhista"

Elinkeinoelämän valtuuskunta on järjestö ja ajatushautomo, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista elinkeinoelämää ja puolustaa markkinataloutta.

– Olen ollut alusta saakka sitä mieltä, että Evan kaltainen think tank on organisaatio, jonka on säännöllisesti syytä luoda itsensä uudelleen. Tämä koskee tietenkin myös johtoa, Apunen perustelee Evan tiedotteessa.