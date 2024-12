Räppäri Elastinen tekee musiikkia täydestä intohimosta.

Räppäri Elastisen ura alkoi 25 vuotta sitten Fintelligens -yhtyeen myötä. Nyt mies paljastaa Huomenta Suomen haastattelussa, mikä hänen menestysuransa salaisuus on.

– Menestyksen salaisuus on se, että onnistuin sellaisessa jutussa mitä rakastan täydestä sydämestä. Tekisin tätä, vaikka siitä ei olisi tullut mitään. Se on minun intohimoni. Vuodesta 1993 asti olen päättänyt, että tämä on minun juttuni ja elämäntehtävä.

Videolla artisti kertoo tulevasta Fintelligens-yhtyeen paluukeikasta ja väleistään räppäri Iso H:n kanssa.