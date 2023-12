Deaktivoituja ampuma-aseita muutettiin toimintakuntoisiksi Salossa – epäiltyjä viisi

Lounais-Suomen poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa jo toimintakelvottomiksi muokattuja ampuma-aseita on muutettu takaisin toimintakuntoisiksi.

– Luvattomien aseiden valmistaminen ja myyminen on ollut sekä suunnitelmallista että ammattimaista. Vaikuttaisi siltä, että aseita on valmistettu menekin mukaan ja teolla on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, kertoo tiedotteessa Turun järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmän rikoskomisario Tuomas Kuure.