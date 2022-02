Borussia Dortmund ryöstöretkellä: Bayern Münchenin luottopuolustaja ilmaiseksi pahimman kilpakumppanin riveihin

26-vuotias toppari on ollut käynnissä olevalla kaudella Bayernin luottopelaajia. 195-senttinen saksalaisjärkäle on pelannut tällä kaudella 19 ottelua Bundesliigassa.

– Niklas on osoittanut keskusteluidemme aikana olevansa erittäin kiinnostunut Borussia Dortmundista. Hänellä on paljon kokemusta, hän on rauhallinen pelinavaamisessa ja omaa tarvittavaa fysiikkaa ottaakseen seuraavan askeleen meidän kanssamme, Dortmundin urheilujohtaja Michael Zorc sanoo seuran tiedotteessa.