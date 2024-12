Blake Livelylta rajuja syytöksiä hittielokuvan vastanäyttelijästään – kuvailee seksuaalista ahdistelua ja mustamaalaamista

Blake Lively syyttää It Ends With Us -elokuvan vastanäyttelijäänsä Justin Baldonia sekä elokuvan tuottaneen yhtiön toimitusjohtajaa häiritsevästä käytöksestä sekä mustamaalaamisesta.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Blake Lively, 37, on jättänyt oikeuskanteen It Ends With Us -elokuvan vastanäyttelijäänsä Justin Baldonia vastaan, kertoo muun muasssa BBC. Kanteen mukaan Baldoni olisi seksuaalisesti ahdistellut Livelya sekä pyrkinyt tuhoamaan hänen maineensa.

Lively syyttää Baldonia tiimeineen hänen julkisuuskuvaansa kohdistuneista hyökkäyksistä sen jälkeen, kun Lively otti puolisonsa Ryan Reynoldsin mukaan tapaamiseen, joka käsitteli Baldonin sekä elokuvan tuottajan "toistuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häiritsevää käytöstä".

Kanteen mukaan sekä Baldoni että elokuvan tuottaneen Wayfarer Studiosin toimitusjohtaja Jamey Heath olisivat kumpikin harjoittaneet "epäsopivaa ja ei-toivottua käytöstä" Livelya sekä muita henkilöitä kohtaan elokuvan tuotannon aikana. Tapaaminen, jossa Lively, Baldoni ja muu elokuvan tuotanto keskustelivat tuotannon "vihamielisestä työympäristöstä" pidettiin tammikuussa tänä vuonna.

Baldonin lakitiimi on kiistänyt täysin Livelyn syytökset ja kertonut palkanneensa kriisipäällikön, sillä Lively oli "uhannut kaataa" elokuvaprojektin, mikäli hänen vaatimuksiinsa ei suostuta.

Kanteessa esitettiin 30 vaatimusta, jotka liittyvät Baldonin ja Heathin väitettyyn huonoon käytökseen.

Justin Baldoni ja Blake Lively It Ends With Us -elokuvassa.

Livelyn esittämiin vaatimuksiin kuului muun muassa, etteivät Baldoni ja Heath puhuisi menneistä "pornoriippuvuuksistaan" Livelylle tai muille tuotannon jäsenille, eivät kuvailisi omia intiimialueitaan Livelylle, eikä elokuvaan enää lisättäisi uusia seksikohtauksia, suuseksin esittämistä tai Livelyn roolihahmolle tarkoitettuja kameran edessä tapahtuvia seksuaalisen nautinnon huipentumia sen käsikirjoituksen ulkopuolelle, jonka Lively hyväksyi ryhtyessään elokuvaprojektiin.

Lisäksi Lively vaati, että Baldoni lopettaisi hänen edesmenneestä isästään puhumisen ja sen väittämisen, että Baldoni pystyisi puhumaan tälle.

Livelyn lakitiimin mukaan Baldoni sekä Wayfarer Studios olisivat myös pyrkineet tuhoamaan hänen maineensa. Kanteen mukaan kyseessä oli "tarkoin mietitty juoni", jolla yritettiin hiljentää sekä Lively että muut henkilöt puhumasta ääneen Baldonin ja Heathin luomasta vihamielisestä työympäristöstä.

Baldonin asianajajan Bryan Freemanin mukaan Lively olisi tehnyt useita erilaisia vaatimuksia sekä uhkauksia elokuvan tuotannon aikana. Freemanin lausunnon mukaan Lively olisi esimerkiksi uhannut olla ilmestymättä kuvauspaikalle sekä olla promotoimatta elokuvaa. Myös Baldonin lakitiimi syyttää Livelya mustamaalaamisesta, jonka Lively puolestaan niin ikään on kiistänyt.

It Ends With Us sai ensi-iltansa elokuussa 2024. Baldoni toimi myös elokuvan ohjaajana. Elokuvassa Lively esittää naista, joka päätyy parisuhteeseen karismaattisen, mutta väkivaltaisen miehen kanssa, jota Baldoni puolestaan näyttelee. Livelyn ja Baldonin välirikosta on ollut viitteitä jo aiemmin, sillä esimerkiksi elokuvaa promotoidessaan kaksikkoa ei nähty edes yhteiskuvissa.