Bessin kumppani Danny Baertelsen kehuu rakkaansa omistautumista TTK:lle: "Työmäärä, minkä hän on tähän laittanut, on ihmeellistä"

– En ole tanssin ammattilainen, mutta se, mitä näen amatöörin silmilläni, niin hän on älyttömän hyvä. Enkä ihmettele, miksi, sillä se työmäärä, mitä hän on tähän laittanut, on ihmeellistä. Tämä on kokopäivätyö. Hän on edistynyt paljon, ja olen ylpeä hänestä, Baertelsen kertoi MTV Uutisille ennen livelähetystä.