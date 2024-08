Beata Leppilampi esittelee meikitöntä äitityyliään – "Olet niin upea sisältä ja ulkoa"

Näyttelijä Mikko Leppilammen puoliso, taitoluisteluvalmentaja Beata Leppilampi on kiinnittänyt huomion, että sosiaaliseen mediaan julkaistaan usein täydellisiä kuvia.

– Some on täynnä täydellisesti meikattuja ja editoituja kuvia. Tässä vastapainoksi mun mama-look: nuttura, toppi ja no make-up, Beata kirjoitti kuvan yhteyteen.