Azerbaidzhan lupaa Vuoristo-Karabahin asukkaille tasa-arvoisen kohtelun

Azerbaidzhan otti kiistellyn Vuoristo-Karabahin alueen haltuunsa aiemmin tällä viikolla, ja alueen siviilien kohtalo on herättänyt huolta kansainvälisesti.

Vuoristo-Karabahin separatistien aseistariisuntaa on jatkettu. Venäjän puolustusministeriö on kertonut yhden Azerbaidzhanin sotilaan haavoittuneen tulitaukoa rikkoneessa tulituksessa. Venäjällä on alueella niin kutsuttuja rauhanturvaajia.