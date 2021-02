Autoilijoille varoitus: Ajokeli on huono Uudeltamaalta Pohjanmaalle – myös jalankulkijoiden syytä olla tarkkana

Liikennesää on vaarallinen alueella Uudeltamaalta Pohjanmaan maakuntaan asti. Normaalissa kelissä voi hiihtolomille ajella tänään vain Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Myös jalankulkusää on osassa maata vaarallinen. Kaatumisriski on iso Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Myös Varsinais-Suomessa on syytä askeltaa ulkosalla melko varovasti.