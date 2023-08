Auto syöksyi tulvan aiheuttamaan kuiluun myrskyn piinaamassa Kiinassa – sivulliset ryntäsivät apuun

Ohikulkijat yrittivät auttaa kuiluun pudonneiden autojen matkustajia. Videon lopussa näkyy, että kuilussa on myös toinen auto.

Viime viikolla Kiinaan iskenyt Doksuri-myrsky on vaatinut useita kuolonuhreja ja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan rankkasateiden aiheuttamien tulvien vuoksi. STT kertoi aikaisemmin tällä viikolla, että myrskyn myötä Kiinassa on mitattu runsain sademäärä 140-vuotisen mittaushistorian aikana.