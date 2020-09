Atlantilla vilkas myrskyvuosi – aakkosetkin loppuivat kesken

Meteorologit ovat joutuneet ottamaan käyttöönsä kreikkalaiset aakkoset Atlantin valtamerellä riehuvia hirmumyrskyjä nimetessään. Kreikkalaisiin aakkosiin on jouduttu turvautumaan tätä ennen vain kerran.

Tämän vuoden hurrikaanikausi on ollut niin vilkas, että tavallisesti käytössä olevien nimien kirjo ehtyi perjantaina muodostuneen Wilfrediksi nimetyn trooppisen myrskyn myötä. Nimilistan on määritellyt ennalta YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Tällä hetkellä Atlantin keskiosissa liikehtii myös hurrikaani Teddy, joka on voimistunut neloskategorian hurrikaaniksi eli se on Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla toiseksi voimakkain. Teddy saattaa ohittaa lähietäisyydeltä Britannialle kuuluvan Bermudan saaren. Paulette-hurrikaani kulki alueella vain viikko sitten.

Edellisen kerran Alfa-myrsky nähtiin vuonna 2005

Muun muassa weather.com-sivustoa pyörittävän The Weather Companyn meteorologi MJ Ventrice kertoi Twitterissä, että tämä on vasta toinen kerta historiassa, kun kreikkalaiset aakkoset on jouduttu ottamaan käyttöön. Ensimmäistä kertaa Alfa-myrsky nähtiin vuonna 2005.