Arabiemiraattien Toivo-luotain lähti matkaan kohti Marsia – "Valtava ylpeydenaihe avaruusteollisuuden tulokkaalle"

Operaation tarkoituksena on saada kattava kuva Marsin kaasukehän säädynamiikasta. Arabiemiraatit haluavat myös, että hanke inspiroi arabinuoria.

– Toivo, tai kuten arabiaksi sanomme al-Amal, on Arabiemiraateille, avaruusteollisuuden tulokkaalle, valtava ylpeydenaihe, operaation johtaja ja maansa tiedeministeri Sarah al-Amiri sanoi dubailaiselle televisiokanavalle.

Toivo on arabivaltioiden ensimmäinen planeettainvälinen avaruuslento.

Mars suhteellisen lähellä maapalloa

Toivon on määrä saapua Marsin kiertoradalle ensi vuoden helmikuussa. Sillä juhlistetaan myös Arabiemiraattien yhdentymisen 50-vuotiasmerkkivuotta.

Luotaimen on tarkoitus kiertää planeettaa marsilaisen vuoden eli 687 päivän ajan.

Arabiemiraattien projekti on yksi kolmesta, joiden on ollut tarkoitus käyttää hyväkseen aikaikkuna, jona Mars on verraten lähellä Maata.