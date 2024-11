Antti Lindtman haluaa hallitukselta pikaisen selvityksen jalkaväkimiinoista: "Sen jälkeen voidaan yhdessä katsoa"

Lindtmanin mukaan on hallituksesta kiinni, millaisella aikataululla selvitystä tehtäisiin.

– Meillä on puolustusselonteko valmistelussa ja se on tulossa loppuvuodesta. Ehtiikö siihen, on varmasti hallituksesta kiinni, mutta ennen kaikkea selvitys siitä, että onko Suomen tarpeen arvioida uudelleen kantaansa jalkaväkimiinoihin ja tähän Ottawan sopimukseen.