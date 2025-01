Anne Kukkohovi ihastuttaa eteerisillä kuvillaan: ”Niin upea ihana kaunotar”

Yhdysvalloissa töitä tekevä Anne Kukkohovi hehkuu tuoreissa kuvissaan.

Juontaja ja malli Anne Kukkohovi, 54, muutti Los Angelesiin viime keväänä, kun hän solmi sopimuksen yhdysvaltalaisen mallitoimiston kanssa. Kukkohovi postaillee ahkerasti kuvia elämästään Instagramiin. Hiljattain hän ihastutti someseuraajiaan hekumallisilla mustavalkokuvilla.

Kahden kuvan postauksessa Kukkohovi poseeraa eteerisenä muun muassa ilman rihman kiertämää vain vaaleat verhot peitteenään.

– Hullun kiva päivä. Ihanaa nauttia sateesta (believe or not) ja minun puolestani vois sataa vaikka koko viikon, mutta Cali taitaa olla eri mieltä, Kukkohovi kirjoittaa kuviensa yhteyteen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Monet Kukkohovin seuraajista ihastelevat tuoreita otoksia lukuisin emojein ja kommentein.

– Upeus, yksi toteaa lyhyesti.

– Olet Anne niin upea ihana kaunotar, toinen hehkuttaa.

– Sade tekee hyvää luonnolle. Sitten pääsee luonto korjaamaan tuhon jälkiä, kolmas viittaa ilmeisesti taannoisiin Los Angelesin maastopaloihin.

Kukkohovi on juontanut muun muassa Koko Suomi leipoo -ohjelmaa ja ollut mukana Sometähtien sinkkuelämää - ja Atlantin yli -ohjelmissa.