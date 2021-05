Algeria aikoo avata rajansa ensi kertaa sitten maaliskuun 2020 – rajat pysyneet kiinni koronan alkuvaiheesta asti

Algeria sulki rajansa koronaviruspandemian alkuvaiheessa 17. maaliskuuta 2020, ja sen jälkeen se on vain lennättänyt maahan kansalaisiaan ulkomailta.

Pohjois-Afrikassa sijaitseva 44 miljoonan asukkaan Algeria on selvinnyt pandemiasta suhteellisen vähällä. Maassa on todettu reilut 125 000 tartuntaa ja kirjattu yli 3 300 virukseen liittyvää kuolemaa. Viime kuukausina Algeriassa on raportoitu päivittäin joitakin kuolemantapauksia.