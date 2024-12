Älä huoli, näin nopeasti päivä alkaa taas pidentyä

Utsjoella valo lisääntyy kahdessa kuukaudessa yli kahdeksan tuntia.

Päivä on lyhimmillään tänään 21. joulukuuta. Talvipäivänseisaus on ajankohta, jolloin Aurinko on suoraan Kauriin kääntöpiirin yläpuolella.

Vielä talvipäivänseisauksen hetkellä pohjoisimmassa Lapissa Utsjoella aurinko ei nouse lainkaan. Etelä-Suomessa päivän pituus on alle kuusi tuntia.

Matka pimeydestä valoon on kuitenkin yllättävän lyhyt. Pohjois-Suomessa apua tuo valkoinen hanki.

Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä alkaa taas pidentyä. Vaikka alku on hidasta, kuukauden päästä pohjoisimmassa Lapissa päivän pituus on jo 2,5 tuntia. Etelä-Suomessa kesto on yli seitsemän tuntia.

Katso videolta tarkemmin, kuinka rivakasti päivä pitenee tammi- ja helmikuussa!