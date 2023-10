Aira Samulinia ei poikkeuksellisesti nähdä tänään TTK-yleisössä – lapsenlapsi Kiti Samulin kertoo syyn

Tanssilegenda Aira Samulinia ei nähdä tänä iltana Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen yleisössä. 96-vuotiaan Samulinin lapsenlapsi ja Hyrsylän Mutka Oy:n toimitusjohtaja Kiti Samulin kertoo, että Aira on flunssassa eikä sen vuoksi pääse yleisöön.

Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Samulin on ollut mukana lähes jokaisessa TKK-lähetyksessä aina vuodesta 2006 asti.

– Minun täytyy aina nähdä ihminen liikkumassa, ennen kuin pystyn arvioimaan, millaisia mahdollisuuksia hänellä on. Siellä voi aina olla joku, joka yllättää, vaikka tanssitaustaa ei olisi. Ja joku toinen, joka on tanssinut elämänsä aikana, ei pääsekään siitä vanhasta kaavasta irti. Se on hyvin mielenkiintoista ja sen vuoksi istun täällä katson, Samulin kertoi.