Ainakin kuusi ihmistä kuollut Eurooppaa riepottelevassa myrskyssä: "Kohtaamme ilmastonmuutoksen vaikutukset"

Itävallan viranomaiset kertoivat tänään yhden pelastajan kuolleen tulvissa pelastustehtävissä ollessaan. Lisäksi ainakin yksi ihminen on hukkunut Puolassa ja neljä on kateissa Tshekissä, kertovat maiden viranomaiset. Eilen Romanian pelastusviranomaiset kertoivat neljän ihmisen kuolleen itäisellä Galatin alueella.

Boris-myrsky on torstaista lähtien riepotellut Itävallan, Puolan ja Romanian lisäksi Tshekkiä, Unkaria ja Slovakiaa.

Meteorologi: Ei leviä muualle

Helpotusta Keski-Eurooppaan on luvassa vasta tiistaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso .

Slovakia on julistanut hätätilan maan pääkaupungissa Bratislavassa.

Tshekissä noin 50 000 kotia oli eilen ilman sähköä, kertoi tshekkiläinen sähköyhtiö CEZ. Pääkaupungissa Prahassa on varauduttu Vltavajoen tulvimiseen tulvaesteiden pystyttämisellä, kertoo BBC. Maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Brnon kaupungissa evakuoitiin sairaala lauantaiaamuna.

Boris on tuonut mukanaan erittäin kosteaa ja lämmintä ilmaa, joka Alppeihin törmätessään saa aikaan sateita. Alpeilla sateet tulevat osittain lumena. Itävallassa Tirolin alueella lunta on tullut jopa noin metrin verran. Alueella mitattiin vielä viime viikolla jopa 30 asteen lämpötiloja, joten voimakas lumisade on poikkeuksellista.