Afganistanissa ainakin 25 kuollut maanvyörymässä

Afganistanissa ainakin 25 ihmistä on kuollut ja 8 loukkaantunut maanvyörymässä maan itäosassa sijaitsevassa Nuristanin maakunnassa, kertoivat viranomaiset maanantaina. Maanvyörymän aiheutti runsas lumisade.



Maan katastrofiministeriön tiedottajan mukaan kuolonuhrien määrä voi vielä kasvaa.



Noin 20 talon kerrotaan tuhoutuneen tai vaurioituneen vakavasti maanvyörymän takia. Paikallisten viranomaisten mukaan lumi on haitannut pelastustöitä ja tukkinut yhden maakuntaan johtavista pääteistä.



– Pelastustyöt ovat käynnissä, ja kuolonuhrien määrä saattaa nousta, maakunnan tiedotuksesta vastaava Jamiullah Hashimi kertoi AFP:lle.



Afganistanissa on totuttu ankariin talviolosuhteisiin, mutta tänä vuonna lumentulo viivästyi suuressa osassa maata. Maailman köyhimpiin maihin lukeutuva Afganistan on altis ilmastonmuutoksen lisäämille äärimmäisille sääilmiöille.