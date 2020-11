Äänekoskella erikoinen tasoristeysonnettomuus: "Junankuljettaja ei huomannut törmäystä ja jatkoi matkaansa"

Kyseessä on Mansikka-ahontien tasoristeys.

– Siellä on sattunut henkilöauton ja tavarajunan törmäys. Junankuljettaja ei ole huomannut törmäystä ja on jatkanut matkaansa. Auto on yhä siellä kiskoilla. Olemme matkalla kohteeseen, kerrotaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta MTV Uutisille.