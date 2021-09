25-vuotiasta miestä ammuttiin jalkoihin Kuopiossa – kaksi miestä ja nainen pidätettiin

Viikonlopun aikana tapaukseen liittyen on ollut kiinniotettuna useita henkilöitä ja tällä hetkellä pidätettynä on vielä kolme henkilöä, joita tullaan mahdollisesti esittämään vangittavaksi. Pidätettyinä on kaksi miestä ja yksi nainen, jotka ovat iältään 30 - 40-vuotiaita. Kaikki asianosaiset ovat poliisin mukaan tunteneet toisensa entuudestaan.