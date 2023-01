13-vuotias poika kateissa Espoossa – poliisi kaipaa vihjeitä

13-vuotias Marc voi poliisin tietojen mukaan liikkua mahdollisesti Espoonlahden ja Matinkylän alueilla. Poliisi on julkaissut kadonneen kuvan.

Poika on noin 165 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on sivuilta lyhyet ja päältä pidemmät hiukset. Katoamispäivänä pojalla on ollut yllään vaaleansininen, polviin saakka ulottua talvitakki sekä musta pipo.