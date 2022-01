MTV Oy:n tapahtumia koskeva tietosuojaseloste

Pääasiallisena tietolähteenä on rekisteröity itse. Lisäksi voimme vastaanottaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilta ja muilta konserniyhtiöiltä sekä kolmansien osapuolien tarjoamien ilmoittautumisjärjestelmien ja -palveluiden kautta.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijän asemassa. Tapahtuminen osalta esimerkiksi Lyyti-järjestelmän toimittaja Lyyti Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä. Myös muut konserniyhtiöt voivat tarjota MTV:lle erilaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä palveluita, jolloin kyseinen konsernin yhtiö toimii henkilötietojen käsittelijän asemassa. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu sopimuksin.

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti käsitellä manuaalisesti. Henkilötiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa konesalissa. Dataliikenne on suojattu palomuurein.

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä meitä säilyttämään niitä, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste sovellu.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.