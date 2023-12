Koko Suomi leipoo: Suussa sulavan suklaiset porkkanakakkupuikot, Hannan resepti

PORKKANAKAKKUPOHJA: Raasta porkkanat raasteeksi. Laita uuni kuumenemaan 150 astetta (kiertoilmauuni). Mittaa kananmunat, sokeri sekä öljy monitoimikoneeseen ja sekoita sekaisin. Mittaa erilliseen kulhoon kuivat aineet ja sekoita. Laita kuivat aineet munaseokseen, ja sekoita tasaiseksi. Lisää lopuksi joukkoon porkkanaraaste. Leivitä taikina uunipellille leivinpaperin päälle. Paista uunissa noin 10 minuuttia. Huomaa, että uuneissa on eroja, joten tarkkaile pohjaa paiston aikana, ja testaa kypsyys hammastikun avulla. Kun pohja on kypsä, ota se pois uunista ja anna jäähtyä. Murusta pohja joko käsin tai tehosekoittimessa. Sekoita joukkoon tuorejuusto sekä tomusokeri. Sekoita tasaiseksi massaksi.

KORISTEET: Värjää massa vihreäksi. Muotoile vihreästä massasta porkkanoille lehdet. Leivosten kokoaminen ja koristelu. Kun valkosuklaa on kovettunut muoteissa, laita noin ruokalusikallinen kanelivaahtoa muotiin valkosuklaan päälle, painele sitten muottiin kevyesti porkkanakakkumassaa. Tee mahdollisimman tiivistä jälkeä, mutta älä paina liian kovaa, ettei pohjalla oleva suklaa murru. Ripottele massan päälle vielä mantelirouhetta. Peitä massa noin ruokalusikallisella suklaata, ja tasoita pinta lusikalla tai palettiveitsellä (tämä on parempi). Työnnä puutikut pakoilleen kunnolla niin, että ne uppoavat selvästi leivoksen sisään. Nosta jääkaappiin/pakastimeen kovettumaan. Kun suklaa on kovettunut, irrota leivokset varovasti muoteista. Koristele puikot sokerimassa lehdillä: liimaa lehdet paikalleen puikon kärkeen niin joko elintarvikeliimaa tai sulaa suklaata apuna käyttäen. Laita loppu suklaasula pieneen pursotinpussiin, johon leikkaat pienen aukon. Tee suklaalla raitoja puikkojen päälle. Asettele puikot ympyrän muotoon tarjoiluastialle.