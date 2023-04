Yksi juoma on pääsiäisenä Alkon ehdoton hitti

MTV Uutisten Halpa vs. kallis -sarjan tuoreessa jaksossa testattiin pääsiäiseen sopivia punaviinejä , tarkemmin sanottua italialaisia Chianteja. Perehdyimme myös tarkemmin siihen, mitä nämä Toscanasta tulevat punaviinit oikeastaan ovat , ja miksi niistä on tullut suosittuja.

Moni suomalainen hankkiikin pääsiäispöytään nimenomaan punaviiniä. Tämä on nähtävillä Alkon myyntitilastoista.

– Arviomme mukaan punaviinien myynti kasvaa pääsiäisviikolla noin 80 prosenttia. Pääsiäinen on suomalaisille yksi ruokavuoden kohokohdista ja pääsiäispöydän juomiin panostetaan perinteisesti normaalia enemmän, kertoo Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine Taina Vilkuna.

Klassikkovalintoja suomalaisten pääsiäispöydässä

Pääsiäinen näkyy toki Alkossa myös muiden juomien myynnin kasvuna. Vilkuna kertoo, että pääsiäisviikon myyntijakso on perinteisesti yksi Alkon vuoden vilkkaimpia.

Pääsiäisviikon litramyynnin arvioidaan kasvavan noin 50 prosenttia normaaliin viikkomyyntiin verrattuna. Pääsiäismyyntiä on verrattu vuoden 2023 niin sanottuun normaaliin viikkomyyntiin.

Olutta, kuohuvia ja alkoholitottomia vaihtoehtoja

Vilkuna muistuttaa, että myös olut on erinomainen vaihtoehto pääsiäispöytään. Oluen yhdistäminen ruokaan on trendinä jatkuvassa kasvussa. Pääsiäisoluet olivat aiemmin perinteisesti perusoluita tummempia ja vahvempia, mutta nykyisin pääsiäisoluiden tyylikirjo on kuitenkin laaja.