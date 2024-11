Yhdysvalloissa vedettiin myynnistä 36 000 kiloa voita – "typerälle" syylle irvaillaan

Yhdysvalloissa myymäläketju Costco joutui vetämään myynnistä noin 36 000 kiloa Kirkland Signature -voita. New York Post kuvailee syytä takaisinvedon taustalla "typerimmäksi ikinä". Voit vedetään myynnistä, sillä paketissa ei mainittu tuotteen sisältävän maitoa. Kerma kuitenkin on mainittu.

Moni sosiaalisen median käyttäjä on asiasta ihmeissään.

– 36 000 kiloa Costcon voita vedettiin juuri myynnistä, koska paketissa ei sanota, että se sisältää maitoa. Se on voita. Uutisissa kerrotaan ihmisille, kuinka he voivat palauttaa tai turvallisesti hävittää voin. Se on voita, yksi kommentoi.