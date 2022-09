Takaisinveto laajenee: Älä syö tätä juustoa – saattaa sisältää metallia

Syyskuussa uutisoitiin Lidlin vetävän myynnistä erän vuohenjuustoa , joka saattaa sisältää metallia. Kyseinen takaisinveto koski 200 gramman pakkaukseessa olevaa Chene d'argent -vuohenjuustoa , jonka parasta ennen -päiväys on 6.10.2022, 11.10.2022 tai 15.10.2022.

Takaisinveto laajenee

Ruokaviraston mukaan juustojen suomalainen jakelija Lactalis Finland Oy on ilmoittanut, että se vetää myynnistä erän Président Sainte Maure -vuohenjuustoa, joka on pakattu 200 gramman pakettiin. Takaisinveto koskee juustoja parasta ennen -päivämäärillä 06.10.22, 17.10.22, 20.10.22 ja 23.10.22. Tuotetta on ollut myynnissä elokuun lopulta alkaen K- ja S-ryhmän sekä Rajamarketin myymälöissä.