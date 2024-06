Ruotsalaisasiantuntijalta tärkeä muistutus hampurilaissämpylöistä

– Tavallisin ongelma pihvin kanssa on, että sitä paistetaan liian pitkään ja maustetaan liian varovasti. Kuiva ja mauton burgeri ei tee ketään onnelliseksi.

Muista tämä, kun käytät valmiita hampurilaissämpylöitä

– Yleinen ongelma sämpylän kanssa on, että otat sen paketista pois hyvissä ajoin ennen kuin aloitat muut valmistelut, ja että et paista tai paahda sitä ennen hampurilaisen rakentamista. Tuloksena on kuiva leipä, joka hajoaa syödessään