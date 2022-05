Ruokatoimittajat palkitsivat Henri Alénin – kokille sataa kehuja: "Alénin työ on renessanssineron lonkeromaista"

Ruokatoimittajat: Henri Alén on hieno roolimalli

– Ruokatoimittajat seuraavat ilolla ravintola-alan huippuammattilaista, joka ulottaa osaamistaan monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueille. Vaikeiden vuosien aikana Alén on ollut monessa mukana, niin bisneksessä kuin hyväntekeväisyydessäkin, ja aina on välittynyt vaikutelmaa positiivisuudesta ja toimeen tarttumisesta, Pohja sanoo tiedotteessa.

Ansioitunut monella saralla: "Henri Alénin työ on renessanssineron lonkeromaista"

Alén on myös luotsannut suomalaista ruokakulttuuria uusiin sfääreihin Finnjävel-ravintolassaan. Uurastus palkittiin Michelin-tähdellä vuonna 2021. Lisäksi kokki on ollut monessa hyväntekeväisyystempauksessa mukana. Ruokatoimittajien mukaan Alénin motivaatio lähteä mukaan tällaisiin kampanjoihin kumpuaa pyyteettömästä halusta ilahduttaa ihmisiä ja samalla saada itsellekin mielihyvää. Kokki oli muun muassa mukana toimittamassa yli sata ruokakassia erityislapsiperheille vuonna 2020.

Lisäksi Alén on ollut mukana tekemässä Ylen Voiko tätä syödä? -sarjaa, jossa pureuduttiin tulevaisuuden syömiseen. Ohjelma on myyty jo yli 30 maahan. Kaupan päälle keittiömestari tunnetaan erilaisten ruokabrändien, kuten Muru Babyn ja Komero Foodin, kasvona.

– Henri Alénin työ on renessanssineron lonkeromaista, ja häntä on vaikea lokeroida. Arvostuksesta omalla alalla kertoo viime vuonna kollegoilta saatu Ammattilaisten ammattilainen -tunnustus. Yksi arvostuksen mittari on kokeista aktiivisimpana some-keskustelijana tunnetun Alénin Twitter-tili, jolla on yli 53 000 seuraajaa, Ruokatoimittajat perustelevat valintaa tiedotteessaan.