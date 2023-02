Runebergintortuissa onkin nykyään "hillovirhe"

Näin runebergintorttu sai alkunsa: Päällä ensin omenahilloa

On varmaa, että runebergintorttu on ollut suomalaisten herkkua jo 1800-luvulta saakka. Tunnetuimman tarinan mukaan manteli- ja hillopitoinen torttu on Johan Ludvig Runebergin vaimon, Fredrikan käsialaa.