Oatlyn kaurajuomasta löytyi vatsakipuja aiheuttavaa bakteeria – älä käytä tämän erän tuotetta

Litran pakkauksessa myytyä Oatly-kaurajuomaa vedetään myynnistä. Ruokaviraston mukaan tuotetta vedetään myynnistä, koska erässä on todettu Bacillus Cereus -bakteerin kasvua. Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päiväys on 01.12.2022 ja erätunnus 1335T4 . Ruokaviraston mukaan tuote voi aiheuttaa vatsakipuja.

Myynnissä useassa kaupassa

Oatlyn kaurajuomaa on ollut myynnissä tammikuun loppupuolelta alkaen K- ja S-ryhmän sekä Halpahallin myymälöissä. Jakelua on ollut myös Wihuri Oy:n kautta, josta ainakin Oda Finland Oy:lle on toimitettu tuotetta välitettäväksi verkkokauppa-asiakkaille.