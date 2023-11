Näiden tuotteiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti suomalaisissa ruokakaupoissa

Tarjoustuotteiden suosio kasvanut räjähdysmäisesti

Miten käy kasvisten myynnille?

Samaan aikaan kuin tarjoustuotteiden suosio on lisääntynyt, on esimerkiksi suomalaisten kasvisten kysyntä tänä vuonna hieman pienentynyt. Tietyissä juureksissa on kuitenkin nähty myynnin kasvua.