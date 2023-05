Helsinkiläisravintola Elite toteutti 24. toukokuuta ravintolan vakioasiakkaana jo 1960-luvulta asti olleen Loirin toiveen taiteilijan omasta kantapöydästä sekä nimikkomenusta. Töölössä sijaitseva ravintola Elite on toiminut 90 vuoden ajan eräänlaisena taiteilijoiden olohuoneena.

Tällainen on Vesa-Matti Loirin nimikkomenu ravintola Elitessä

Vesa-Matti Loirin nimikkomenun alkuruokana toimii klassinen toast skagen käsinkuorituilla katkaravuilla ja siianmädillä joka on tuttu muun muassa Vain Elämää -kaudelta vuonna 2014, johon Loiri osallistui.

Pääruoaksi on valikoitunut varsinainen suomalainen perinneruoka: läskisoosi.

– Läskisoosi on aina toisinaan ollut listallamme ja Loiri tiedusteli sitä välillä myös sen ulkopuolelta. Kyseessä on monella tavalla vaikea ruokalaji ja Suomesta tuskin löytyy toista yhtä herkullista ruokaa, joka on niin visuaaliselta ilmeeltään kuin nimeltäänkin näin haastava. Porsaan pitkään haudutetusta kyljestä tehty erinomainen kastike edustaa kuitenkin suomalaista slow foodia parhaimmillaan. Loirin nimikkoannokseen kuuluvat myös oikeaoppiset tuppiperunat, Eliten keittiöpäällikkö Petri Rissanen kertoo tiedotteessa.