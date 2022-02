Ikean pyöryköihin lipsahti muovinpalasia – tämä pakastetuote kannattaa jättää syömättä

Ikea on vetänyt myynnistä yhden erän Huvudroll Kasvispyörykkä 1000 g -pakastetuotetta. Ruokaviraston mukaan tuotteen valmistaja on ilmoittanut, että tuotantolinjan rikkoutumisen johdosta pieneen määrään tuotteita on saattanut päätyä muovinpalasia. Takaisinveto koskee vain erää, jossa on parasta ennen -merkintä 26.10.2022.