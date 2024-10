Fazer vetää kaikki Muumi-tikkarit myynnistä: "Riski on merkittävä"

"Riski on merkittävä"

Fazerin mukaan yritys on hiljattain saanut muutamia kriittisiä kuluttajapalautteita, joissa on kerrottu tikkarin makeisosan äkillisestä irtoamisesta aiheutuneista vaaratilanteista. Riski on todennettu myös Fazerin omassa laadunvalvonnassa ja analyysien perusteella riski on merkittävä. Tehostetuilla laadunvalvonta- ja kehitystoimenpiteillä ei valitettavasti ole löydetty tuoteturvallista ratkaisua.