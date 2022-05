Zelenskyi: Venäjä tuhonnut ja vahingoittanut satoja sairaaloita Ukrainassa, terveydenhuollon tila katastrofaalinen – "Leikkauksia mahdoton toteuttaa"

Zelenskyi kertoi puheessaan, että Venäjän miehittämillä alueilla terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen. Alueilla on puutetta peruslääketarpeista.

– Venäjä on tuonut Ukrainaan ja Eurooppaan sellaisia ongelmia, joita emme voineet edes kuvitella muutama kuukausi sitten. Syöpäpotilaat kärsivät hoidon puutteesta ja diabeetikoiden on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saada insuliinia. Leikkauksia on mahdoton toteuttaa, koska antibiooteista on pulaa, Zelenskyi kertoi.