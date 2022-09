Zelenskyi: Ukraina vallannut takaisin 1 000 neliökilometriä syyskuun aikana – MTV seuraa sotaa

16.53: Ukrainan asevoimien mukaan Harkovassa on edetty 50 kilometriä venäläislinjojen taa

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän joukoilta on vallattu alkuviikosta takaisin 20 kylää ja kaupunkia Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa.

– Joukot ovat työntyneet 50 kilometriä vihollisen linjojen taakse. Harkovan alueen operaatioissa yli 20 asutuskeskusta on vapautettu, Hromov sanoi.

Vaikka Ukraina on edennyt maan eteläosassakin, niin vastahyökkäyksen hitautta on jo pyritty selittämään. Kyse on Ukrainan mukaan "systemaattisesta kuluttamisesta". Ukrainan sodan karttaa ylläpitävän sotahistorioitsijan Emil Kastehelmen mukaan lausunnot herättävät kysymyksiä.