Ystävänpäivä lähestyy ja olet edelleen katkera exällesi? Ei hätää – tällä eläintarhalla on ratkaisu

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä ystävänpäivälahjaa itsellesi, eläintarha El Pasossa Teksasissa on keksinyt hyvän vaihtoehdon. He nimeävät torakan entisen seurustelukumppanisi mukaan ja syöttävät sen mangustille kameran edessä. Asiasta kertoo CBS News.