Yritys myynyt tuhansia kiloja ulkomaista lihaa eri puolille Suomea kotimaisena riistana – omistaja vangittu useista rikoksista epäiltynä

Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että yrityksen vuokratiloissa on käsitelty ja pakattu riistalihaa, vaikka sillä on lupa vain varastoida lihaa. Lihapakkauksiin on myös laitettu merkintöjä, jotka eivät vastaa todellisuutta riistalajin tai kotimaisuuden osalta.