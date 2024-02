Yrittäjägallup: "Kohtuuttomiin lakkoihin" puuttuminen on pk-yrityksille tärkein hallituksen uudistus

Pk-yritysten edustajista 58 prosenttia oli helmikuussa sitä mieltä, että kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on tärkein hallituksen uudistus yritysten kannalta.

Mikä on kohtuuton lakko?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo STT:lle, ettei kohtuuttomia lakkoja määritelty erikseen gallupissa. Jää siis vastaajien arvioitavaksi, mitä he pitävät kohtuuttomana.

Pentikäinen sanoo tiedotteessa, että lakkoilu on lisännyt yrittäjien kannatusta kohtuuttomiin lakkoihin puuttumiselle. Vielä elokuussa tärkein hallituksen uudistus oli paikallisen sopimisen edistäminen. Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on noussut tärkeimmäksi uudistukseksi viime syksyn jälkeen.

Työllistämiseen kannustaa paikallinen sopiminen

– Hallitus yrittää madaltaa työnantajien työllistämisen riskiä, mikä on oikea ja tärkeä tavoite. Jos työllistämisen riski on liian suuri, se jätetään ottamatta. Tämä on hyvin yksinkertaista, Pentikäinen sanoo.