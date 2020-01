Ympäristöministeriö vahvistaa: Teollisuuden sähköverotus alenee – "Halutaan tukea teollisuuden sähköistymistä ilmastosyistä"

– On selvää. Peruslähtökohta on se, että se tehdään budjettineutraalisti teollisuuden energiaveronpalautusten kanssa, kertoo valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Ympäristölle haitallisten tukien määrä on Suomessa noin 3,5 miljardia euroa



Lehtonen kertoo, että hallituksen mukaan ympäristölle haitallisten tukien määrä on Suomessa noin 3,5 miljardia euroa.

Kuinka paljon tästä tuesta on sellaista, jonka voisi käytännössä karsia pois?

– Pitkällä tähtäimellä näitä kaikkia näitä pitää pystyä tarkastelemaan. Hallitus on kuitenkin päättänyt, että yksi merkittävä osa tästä on alempi sähkön verotus teollisuudelle ja tätä on haluttu jopa laajentaa. Tämä sen perusteella, että halutaan tukea teollisuuden sähköistymistä ihan ilmastosyistä.