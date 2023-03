Yllätysuutinen – norjalaistähti lyö sukset naulaan

Röiseland, 32, on yksi Norjan menestyneimmistä ampumahiihtäjistä. Hän on voittanut urallaan kolme olympiakultaa ja 13 maailmanmestaruutta. Viime vuonna Pekingin olympialaissa hän rohmusi peräti viisi mitalia. Röiseland kilpailee viimeistä kertaa tällä viikolla Holmenkollenilla.

Norjassa tieto tähden lopettamisesta on otettu surullisena vastaan.

– Jos tämä on totta, on se mielestäni todella surullista. Kyseessä on fantastinen ampumahiihtäjä, sanoo NRK:n ampumahiihtoasiantuntija Ola Lunde.