Yli puolet alle 30-vuotiaista ei saa neljän viikon yhtäjaksoista kesälomaa – "Loman puute on aina lainvastainen"

– Vuosilomalaissa on erittäin selkeästi annettu työnantajalle mahdollisuus poiketa yhdenjaksoisesta neljän viikon lomasta vain hyvin poikkeuksellisesti, joten yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen. Hyvin poikkeuksellisia syitä on nimittäin käytännössä niin vähän, ettei sillä ole tilastollista merkitystä, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.