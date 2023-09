Yli 800 sairastuneen mysteeri yhä auki: Mikkelin kouluruokailun tortilloista ei löytynyt ruokamyrkytysbakteereita

Mikkelin elokuisen kouluruokailuepidemian syytä ei ole vieläkään löydetty, Ruokavirasto kertoo.



Ruokanäytteitä on tutkittu Ruokavirastossa ja muissa laboratorioissa, mutta tutkimuksissa ei ole löydetty tavanomaisia ruokamyrkytysbakteereita tai ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteeri- tai homemyrkkyjä.



Sairastumiset tapahtuivat elokuun puolessavälissä 18 eri koulussa. Kouluissa oli ennen sairastumisia ruokana kasvistäytteisiä tortilloja, ja asiasta tehdyn kyselyn perusteella oireiden aiheuttajaksi on epäilty tortillalettuja.



Tutkituissa tortillaletuissa on Ruokaviraston mukaan havaittu toistaiseksi vain aistinvaraisia muutoksia ja myös vaihtelua happamuuden eli pH-luvun osalta. Nämä muutokset näyttävät liittyvän osaan yhtä valmistuserää.



Ruokaviraston tiedotteen mukaan tiedot löydöksistä on välitetty tortillalettujen valmistusmaan viranomaiselle EU:n elintarvikeviranomaisten hälytys- ja yhteistyöjärjestelmän kautta. Valmistajan kerrotaan selvittävän osaltaan tortillalettujen aistinvaraisten havaintojen ja pH-vaihtelun mahdollista syytä.