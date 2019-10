Yli 70 kuoli tuhoisassa tulipalossa kaksi vuotta sitten Lontoossa – tuore raportti moittii palokunnan toimintaa

Lontoon länsiosassa Pohjois-Kensingtonissa sijaitsevassa 24-kerroksisessa Grenfell Towerissa syttyi tulipalo. Talossa on yhteensä 120 asuntoa. Kymmeniä kuoli ja loukkaantui järkyttävässä tulipalossa. Moni on edelleekin kateissa. Copyright © 2017 BACKGRID, Inc./All Over Press