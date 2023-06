Yli 150-kiloinen urheiluhirmu pudotti painoa rajulla metodilla – miestä ei ole tunnistaa

Entinen NFL-pelaaja, vuoden 2013 Super Bowl -voittaja Okung oli uransa jälkeen tuhdissa kunnossa. Painoa oli 196-senttisen entisen pelurin mukaan yli 150 kiloa, mutta sitä hän on onnistunut pudottamaan päälle 45 kiloa.

– Kysymys numero yksi, jota kuulen, on: "Kuinka teit sen?" Okung kirjoitti.

– On enemmän. Tiedän, että on enemmän. On enemmän tälle yhteiskunnalle, maailmalle, perheille. Kaikki voi olla toisin.