Ylen lähetyksissä nyt pahoja ongelmia: Koskee useita uutisohjelmia

Ylen illan uutislähetyksissä on ollut pahoja teknisiä ongelmia, jonka takia lähetyksiä ei ole saatu ajettua ulos.

Yle kertoo, että tv-uutisissa ja Urheiluruudussa ei ole kuulunut ääni.

– Ylen TV1:n uutisissa kello 17 ja kello 18 oli tekninen häiriö. Ääntä ei saatu kuuluviin. Sama häiriö jatkui kello 18 uutisten jälkeen Urheiluruudussa, jossa äänet eivät myöskään kuuluneet, Yle kertoo.

Yhtiön mukaan ongelma koskee myös Yle Uutiset Sunnuntai -ohjelmaa, jonka tilalla on näytetty eri ohjelmaa. Ongelma koski jo aiemmin päivällä Yle Novostin ja viittomakielisten uutisten lähetyksiä.

MTV Uutiset tavoitti Ylen mediateknologiapäällikkö Sanna Tornivaaran. Tornivaara kommentoi kello 20.15, että vika ei ole vielä selvinnyt.

– Pahoittelemme, että tällaista vikaa on ollut on ja vika on selvityksessä.

Tornivaaran mukaan ruotisnkieliset uutiset ovat tulleet ulos normaalisti.

Ylen mukaan tällä hetkellä tiedetään kuitenkin, että vika ei ole aiheutunut ulkoisesta tekijästä.

Juttua päivitetty kello 20.17 Ylen mediateknologiapäällikön kommenteilla.