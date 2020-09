Yle: Päiväkoteihin ja kouluihin ruokaa toimittava Palmia on tehnyt vakavia virheitä – kaksivuotias kaura-allergikko vietti sairaalassa eristyksissä lähes viikon

Kouluihin ja päiväkoteihin ruokaa valmistava Palmia Oy on tehnyt vakavia virheitä ruokajakelussaan, kertoo Yle. Ruoka-aineallergioista kärsivät lapset ovat saaneet Palmian virheiden vuoksi allergisia reaktioita ja Ylen tiedossa on kolme tapausta, joissa Palmian ruuasta saadun allergisen reaktion vuoksi on tarvittu ambulanssia.