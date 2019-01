Yle: Kouvolassa rotat pyrkivät jo lattiakaivojen kautta sisälle päiväkoteihin – jyrsijöitä löydetty myös yksityisasuntojen vessanpöntöistä

Ylen uutisen mukaan kaupunki on taistellut rottaongelmaa vastaan jo viime keväästä saakka, jolloin Kouvolan vedelle oli ilmoitettu vessanpöntön kautta yksityisasuntoihin tulleista rotista.

Kuka tuo vanhaksi menneitä elintarvikkeita ekopisteelle?

Nyt rottia vastaan on käyty taistelemaan loukuilla. Toukokuun ja joulukuun välisenä aikana ansoihin on jäänyt 150 rottaa ja kaupungin raporttien mukaan rottien määrä pienenee jo.

Kouvolan kaupungin terveystarkastaja Mari Järvinen kertoo Ylelle, että yhtenä syynä rottien lisääntymiseen on voinut olla esimerkiksi ravinnonsaannin helpottuminen.

– Meillä on tiedossa, että ekopisteelle on joku toistuvasti tuonut säkeissä vanhaksi menneitä elintarvikkeita, lähinnä leipiä. Näiden alkuperää on pyritty selvittämään, Järvinen toteaa.