Yle: Hallitus valmistelee kokoontumisrajoitusten tiukennusta ja toisen asteen opiskelijoiden etäopetukseen siirtämistä

Päätökset kiristämisestä tulisivat olemaan alueellisia, ja siten alueen omien viranomaisten käsissä. Hallitus voi kuitenkin esittää suosituksia kiristyksistä alueille, joiden koronatilanne on siirtynyt kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheeseen viime aikoina.

Ylen mukaan edellä mainittuja rajoitustoimiesityksiä on tarkoitus saada valmiiksi jo alkuviikosta. Nykyinen kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä, jota suurempi joukko saa kokoontua vain, jos turvavälit taataan. Näin on toimittu esimerkiksi urheilutapahtumissa.